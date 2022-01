وفاة الممثلة الأمريكية إيفيت ميميو عن عمر 80 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفيت الممثلة الأمريكية إيفيت ميميو، التي تألقت في ستينيات القرن الماضي، عن عمر 80 عامًا.

واشتهرت إيفيت ميميو بأدوارها في أعمال Where the Boys Are وLight in the Piazza وToys in the Attic وغيرها.

وميميو توفيت أثناء نومها في منزلها في بيل إير، حسبما قالت ممثلة الأسرة ميشيل بيجا لصحيفة "هوليوود ريبورتر".

"ميميو" ولدت في 8 يناير عام 1942 لأم مكسيكية وأب فرنسي، وهي ممثلة مسرحية وممثلة أفلام وممثلة تليفزيونية وعارضة أمريكية.

وظهرت "ميميو" على الشاشة للمرة الأخيرة عام 1979 في فيلم "The Black Hole" من إخراج جاري نيلسون وإنتاج شركة والت ديزني للإنتاج.