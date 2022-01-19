محمد عبد الرحمن: "اشتغلت في بنزينة وغسلت أطباق.. ويوميتي كانت 20 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، إنه عمل بالعديد المهن قبل احترافه التمثيل، موضحا: "اشتغلت حاجات كتيرة أوي عشان أقدر ألاقي أصرف، اشتغلت في سوبرماركت، وفي محل قطع غيار سيارات، وفي صيدلية، وبنزينة على الدائري، وداتا انتري، وكنا بنعمل حفلات في قصر محمد علي ونفرش الترابيزات ونغسل الكوبايات وننضف الأطباق وفي آخر اليوم آخد 45 جنيه وجركن عصير".

أضاف عبد الرحمن، في جلسة حوارية عبر خاصية "سبيس" على موقع "تويتر" أدارها الكاتب تامر عبده أمين: "أول مرتب قبضته كان من البنزينة، كانت اليومية بتاعتي 20 جنيه".

واصل: "مفيش حد بيشوف حلمك زيّك، مستحيل، شوف حلمك ووظف حياتك له عشان حتى تحس بطعمه، الطبخة الحلوة بيطبخها شخص مش 200 شخص، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله، وخليك فاكر أن كل حاجة رزق من ربنا".

تابع: "أنا كان نفسي زمان أبقى طيار، وبعدها طموحي اتغير وبقيت نفسي أبقى صيدلي ولكن مجبتش مجموع ووقتها حسيت أن الدنيا اسودت في عينيا، ولكن ربنا كان مجهزلي حاجة تانية وربنا اختارلي الخير والأفضل".

وعُرض للفنان محمد عبد الرحمن مؤخرًا، مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض، وهي مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، بطولة النجوم: غادة عادل، حسن الرداد، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.