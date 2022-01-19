وفاة شقيقة الفنان أحمد سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان أحمد سلامة، وفاة شقيقته الدكتورة آمال سلامة.

وكتب سلامة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي د. آمال سلامة.. تغمدها الله برحمته وغفر لها".

ومن جانب آخر، يشارك الفنان أحمد سلامة حاليا في مسلسل "شارع 9"، ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي ، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، وإيمي إسلام وغيرهم.

يدور المسلسل حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب لأبنائه، ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت، ومشاكل الزواج العرفي والسري.