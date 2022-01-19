يحيى الفخراني: كلمت محمود عبد العزيز قبل ما يتوفى وقالي أنا عايز أموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف النجم الكبير يحيى الفخراني، عن تفاصيل آخر مكالمة أجراها مع الساحر الراحل محمود عبدالعزيز، قبل رحيله عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.

وقال الفخراني، خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" عبر شاشة dmc: "أنا كلمت محمود عبدالعزيز قبل ما يتوفى، وقالي أنا موجوع جدا، وعايز أموت مش عايز أبقى كويس".

أضاف: "قولتله متقولش كدا لازم تقاوم، وأنا عارف أن دا كله خلاص ملهوش لازمة، وحسيت أنه هيتوفى، وهو ما حدث".

يذكر أن آخر أعمال يحيى الفخراني هو مسلسل "نجيب زاهي زركش" في رمضان 2021، مع النجوم: أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، وكريم عفيفي وغيرهم، من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبدالرحيم كمال.