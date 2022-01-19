ميريام فارس محط أنظار مشاهير العالم.. بيلا حديد آخرهم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تنفكّ ملكة المسرح ميريام فارس عن خطف الأضواء، وتكون دائمًا حديث الجمهور والصحافة بعد كل ظهور جديد لها. ميريام التي سبق أن تصدّرت قائمة الفنانات والشخصيات العربية الأكثر بحثًا على موقع “جوجل” تتمتّع بشهرة واسعة قد يصحّ القول أن صداها وصل إلى العالمية، فلفتت أنظار جمهور عريض من الأجانب وباتت خلال سنوات مشوارها الفني محط أنظار مشاهير العالم أيضًا، وذلك بأغنياتها وأعمالها المصوّر وحتى الأزياء التي تختارها لإطلالاتها.

مؤخرًا وفي خطوة لافتة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، قامت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بإستخدام أغنية “اللي بيحصل” للنجمة ميريام فارس في خاصية “الستوريز” بحسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” وذلك أثناء تحضيرها لبعض الوجبات العربية مع والدها محمد حديد وجدّتها.

وتداول جمهور ميريام فارس الفيديو الذي انتشر من “ستوري” بيلا حديد في “إنستغرام”، فتصدّرت ملكة المسرح مجددًا الترند بعدد من البلدان العربية ومن بينها لبنان ومصر والسعودية والإمارات والمغرب، خاصةً أن أغنية “ايه اللي بيحصل” كانت قد صدرت عام 2008 في ألبوم “بتقول ايه”، ولا تزال حتى اليوم تحقق النجاح والإنتشار وتتصدّر قائمة الأغنيات العربية الأكثر استماعًا لدى الجمهور في الوطن العربي والبلدان الأجنبية.

قد تكون ميريام فارس، الفنانة العربية الأكثر استماعًا لدى جمهور الغرب، وتنتشر دائمًا فيديوهات لمحبيها الأجانب يظهرون خلالها وهم يقومون بحركات راقصة على أنغام أغنياتها، ويرددون كلمات الأغنيات رغم أنهم لا يفهمون اللغة العربية.