شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى العلمى أهم مخرج قدم الجاسوسية فى التليفزيون المصرى فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكاد يكون المخرج يحيى العلمى أهم مخرج نجح فى تقديم مسلسلات الجاسوسية، ومازال أى عمل من هذه النوعية يتم تقديمه يقارن تلقائيا بأعمال يحيى العلمى، والتى منها مسلسل "دموع فى عيون وقحة" لعادل إمام، ومسلسل "رأفت الهجان" للنجم محمود عبد العزيز بجميع أجزائه.

يحيى العلمى تمر اليوم ذكرى رحيله فقد تركنا عام 2002 يوم 19 يناير أى فى مثل هذا اليوم عن عمر ناهز 61 عاما بعد أن قدم روائع الأعمال فى السينما وفى التليفزيون فقد شكل هو وجيله طفرة فى شكل ومضمون المسلسلات.

يحيى العلمى أخرج فى حياته الفنية 30 فيلما تقريبا أبرزها "خائفة من شىء ما" و"طائر الليل الحزين" و"تزوير فى أوراق رسمية"، وغيرها من الأعمال، أما فى التليفزيون فقد كان رائدا فقدم مسلسل "لا" للكاتب مصطفى أمين ولـ طه حسين مسلسل "الأيام"، و"نصف ربيع الآخر" ليحيي الفخراني وإلهام شاهين، و"الزيني بركات" للكاتب جمال الغيطاني وبطولة نبيل الحلفاوى وأحمد بدير.