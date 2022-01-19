شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها اليوم ومشوار فنى وصل لـ 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة مى عز الدين، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 19 يناير، وبدأت مى عز الدين رحلتها في عالم الفن بطلة منذ الإطلالة الأولى لها، عندما قدمها الفنان محمد فؤاد في فيلم "رحلة حب" ولفتت لها الأنظار لرقتها ونعومة ملامحها وليتحقق حلمها الذى طالما تمنت تحقيقه بالوقوف أمام فؤاد.

وتوالت بعدها البطولات أمام العديد من النجوم فكانت ثاني محطاتها الفنية مع النجمة يسرا في مسلسل "أين قلبي"، بعد ما شاهدتها يسرا فى فيلم "رحلة حب" مع محمد فؤاد وأعجبت بأدائها لذلك رشحتها مع المخرج مجدى أبو عميرة لتجسد دور ابنتها خلال الأحداث.

مي عز الدين بدأت مشوارها الفني عام 2001 وشاركت في بطولة عدة أفلام، منها "عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة مع تامر حسنى، "كلم ماما"، و"خيانة مشروعة" مع هانى سلامة و"اللمبى 8 جيجا" و"بوحة" مع محمد سعد، وأصبحت بطلة فى السينما حيث قدمت عدد من الأفلام التى تصدرت بطولتها مثل "أيظن"، "شيكامارا"، "حبيبى نائماً"، "جيم أوفر"

وفى الدراما شاركت مى عز الدين بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي"، و"لقاء على الهوا" مع يسرا، و"محمود المصرى" مع محمود عبد العزيز إلى أن قدمت البطولة المطلقة فى مسلسل "قضية صفية" عام 2010، وتوالت بعدها البطولات فى الدراما وأصبحت من النجمات اللاتى تتواجدن فى شهر رمضان من كل عام حيث قدمت مسلسلات "الشك"، "دلع البنات" و"حالة عشق"، رسائل"، "وعد" و"خيط حرير".

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

وتدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.