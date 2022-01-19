شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوى "كولوديوس" وخالد محمود "بولونيوس" فى مسرحية "هاملت بالمقلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانان أيمن الشيوى وخالد محمود فى بطولة مسرحية "هاملت بالمقلوب" للمخرج مازن الغرباوى، حيث يجسد الأول شخصية "كولوديوس" الملك الغاشم لمملكة الدنمارك الذى تآمر على أخيه وقتله وتزوج من "جرترود" زوجته، ووالدة "هاملت".

بينما يجسد الفنان خالد محمود شخصية "بولونيوس" القس، ووالد "اوفيليا"، والذى يشارك فى رسم الخطط والمؤامرات للملك "كولوديوس".

"هاملت بالمقلوب" إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، بطولة: عمرو القاضي، أيمن الشيوي، خالد محمود، سمر جابر، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور واضاءة د. صبحي السيد، تأليف موسيقى د. طارق مهران، ازياء د. مروة عودة، مابينج رضا صلاح، إخراج مازن الغرباوي.

انضم الفنان خالد الصاوى لفريق عمل المسرحية، وقررالوقوف بجانب العرض والمشاركة فيه بدون أجر، كإهداء لوزارة الثقافة، والبيت الفنى للمسرح.

وقال المخرج مازن الغرباوى عن اختياره للفنان خالد الصاوى: كنت أبحث مع فريق العمل منذ فترة عن الفنان الذى سوف يقدم تلك الشخصية، وهى شبح الأب فى هاملت، وقمت بالتواصل معه أنا والفنان عمرو القاضى بطل العرض فأبدى إعجابه بالنص المكتوب، وحرفيته، وقد انتهى الصاوى من تسجيل الأداء الصوتى للعمل، وخلال أيام قليلة سوف يبدأ تصوير مشاهده، التى سوف تظهر خلال عرض المسرحية.