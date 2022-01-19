شذى تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة شذى، تعافيها من فيروس كورونا، أمس الثلاثاء.

ونشرت شذى نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" سلبي.. خالية من كورونا".

وأعلنت المطربة شذى إصابتها بفيروس كورونا، 9 يناير الجاري.

ونشرت شذى صورة تحليل الفيروس، على خاصية، "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت شذى على الصورة: "الحمد لله إيجابي، أي حد اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يطمن على نفسه ربنا يعديها على خير يا رب".

وطرحت المطربة شذى أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "اشتغالة ولا لأ"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وذلك سبتمبر الماضي.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جيزو، هندسة صوتية وميكس وماستر ماهر صلاح، رؤية فنية وتنفيذ محمد حامد، وإنتاج كاسيت ميديا.