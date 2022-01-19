شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Nightmare Alley يحقق 9 ملايين دولار بشباك التذاكر الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley إيرادات وصلت إلى 9 ملايين و357 ألف دولار بـ2145 دار عرض أمريكية، وذلك منذ طرحه يوم 17 ديسمبر من العام الماضى 2021، ومن المقرر وصول العمل إلى عدد كبير من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم Nightmare Alley فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولباقته فى الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.

برادلي كوبر لم يكن المرشح الأول للفيلم، حيث تم ترشيح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلم "Nightmare Alley"، لكن كوبر البالغ من العمر 44 عاما حل محل دى كابريو الذى كان المرشح الأول لأداء دور البطولة.

كما ظهر الممثل الأمريكي برادلي كوبر مع عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك، مما أثار شائعات عن عودة علاقتهما الرومانسية مؤخرًا، بعد عامين من الانفصال فى علاقتهما التى دامت أربع سنوات، حيث تم رصدهما يسيران معًا فى أحد شوارع مدينة نيويورك، وحسب الديلى ميل كشف فيديو متداول لـ برادلي كوبر وهو يبتسم أثناء سيره فى مدينة نيويورك ممسكًا بذراع حبيبته السابقة العارضة الروسية إرينا شايك، التي كانت تعابير وجهها أقل وضوحًا خلف قناع الوجه والنظارات الشمسية، ما أدى إلى ظهور شائعات عودة علاقتهما، لا سيما أن ابنتهما لم تكن معهما، حيث إن لديهما ابنة تدعى ليا، وتبلغ من العمر 4 سنوات.