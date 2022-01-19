جواهر الكويتية تكشف عن معاناتها مع العلاج بالكيماوي: “يذوب كل شيء”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 05:43 صباحاً - كشفت الفنانة جواهر الكويتية عن معاناتها من ”الكيماوي“ خلال رحلة علاجها من مرض السرطان وذلك عبر مقطع فيديو شاركته مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جواهر، التي أصيبت بمرض السرطان مطلع العام 2020، في فيديو عبر حسابها في ”تيك توك“، وتحدثت عن معاناتها من جرعات الكيماوي، مؤكدة أنه يقوم بإذابة ”كل شيء“ في جسدها.

وقالت إنها كانت ترغب في عمل بعض التحسينات التجميلية بوجهها وحقنه على غرار الـ“فيلر“ و الـ“بوتكس“، وذلك من قبيل التغيير ودعم حالتها النفسية، إلا أن الطبيب أبلغها بعدم جدوى ذلك، كون العلاج الكيماوي يقوم بإذابة كل شيء.

وعلقت بالقول: ”اللي ياخذ كيماوي ما يصير يسوي أي شي، لإن ماكو فايدة، اليوم آخذ جرعة، الكيماوي يذوب كل شي، كان ودي فيلر ما يضر، بوتكس، الدكتور يقلي ليش، قلتله ليش، يقلي كله روح، قلتله يعني تغيير أبي أغير جذي نفسيا “.

وظهر على صوت الفنانة الكويتية التعب أثناء حديثها عن تطورات حالتها الصحية ورحلة مكافحتها للمرض، كما ظهرت بمظهر أكثر نحافة.