الصور الأولى من مسرحية "كازانوفا" لحسن الرداد وعمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يواصل الفنانان حسن الرداد والفنان عمرو يوسف بروفات المسرحية الكوميدية "كازانوفا".

مسرحية "كازانوفا" تجمع لأول مرة الفنان حسن الرداد والفنان عمرو يوسف، بعد آخر عمل تليفزيوني جمعهما وهو مسلسل "الدالي".

المسرحية فكرة المنتج حمدي بدر، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي الميرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft Mdeia ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

ويُعرض للفنان حسن الرداد حاليًا قصة "الفرصة" على منصة شاهد، وهي القصة الثانية من مسلسل خارج السيطرة.

بينما يشارك الفنان عمرو يوسف في مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات ومن إخراج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم: عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، مها أبو عوف، محمد يسري ومريم الخشت وغيرهم.