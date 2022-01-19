منة فضالي بفستان قصير ومايا دياب أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة له من أحد الكافيهات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، ظهرت فيها بدون مكياج، وذلك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة قصيرة.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة والدتها.