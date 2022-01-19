ياسمين صبري في رد “ذكي” على والدها بعد أن وصفها بالـ “فاشلة وكاذبة” – شاهد ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 12:50 صباحاً - وسط البلبلة التي أثارها الدكتور أشرف صبري والد الفنانة المصرية ياسمين صبري واتهامها بالكذب والفشل الدراسي بعد تصريحاتها الأخيرة، نشرت ياسمين منشورًا اعتبره البعض رسالة غير مباشرة إلى والدها.

ياسمين قامت بإعادة نشر منشور لأحد المتابعين قال فيه: “انسجامك مع ذاتك هو اللي يعطيك الحصانة والقوة الحقيقية .. أما خوفك من أحكام الاخرين في عمقه هو اختلال انسجامك مع ذاتك.. ايش سبب اختلال انسجامك؟ احكامك المؤذية على ذاتك وتصرفاتك الكلام اللي يهزك من الآخرين هو حكمك الداخلي على ذاتك”.

وقد اعتبر بعض المتابعين وروّاد مواقغ التواصل الإجتماعي، أن ياسمين ردت على والدها بطريقة غير مباشرة وذكية.

والد الفنانة ياسمين صبري يرد على تصريحاتها الأخيرة ثم يحذف التعليق

وكان الدكتور أشرف صبري قد اتهم ابنته بالكذب بعد تصريحاتها الأخيرة حيث قالت إنها عاشت طفولة قاسية وحرمت من الكثير من الأمور والحاجات في الحياة التي كانت تتمنى لو تملكها حيث قال: “دي المدرسة اللي اتخرجت منها بناتي، اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟”.

وكشف صبري أن ابنته ياسمين عاشت داخل فيلا فيه حمام سباحة ونادي رياضي، وحياة راقية جدًا، وكانت تعذبه كثيرًا حتى تنجح بدراستها وقال: “كانت بتروح الكلية بالعافية وأصحيها الصبح بالساعة علشان تروح الكلية، وتترفد في السنة مرتين، وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد.. كنت أروح دايمًا أقدم اعتذارات وشهادات طبية علشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور”.

واختتم والدها قائلا: “أخوكي بهدلتيه، اللي طول عمره جنبك وبييجي من آخر الدنيا علشانك! يا شيخة بطَّلي اللي انتي فيه ده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. بطَّلي تجيبي سيرة عيلتك.. أبوكي اللي ربَّاكي منك لله”.

لكن والد ياسمين سارع إلى حذفه بعد نحو 15 ساعة من انتشاره

وكانت تلك الأزمة قد بدأت عندما كشفت ياسمين صبري بعض التفاصيل من أسرار حياتها قبل دخولها عالم التمثيل وتحقيق الشهرة، من خلال تغريدات عبر «تويتر» في space، أطلقها الكاتب تامر عبده أمين، وأشارت فيها إلى أن مستواها الإجتماعي لم يكن أفضل قبل الشهرة، كما أنها تلقت تعليمها في مدرسة حكومية وليس خاصة، الأمر الذي أثار غضب والدها أشرف صبري، وردّ معترضاً على حديثها في منشوره بالـ فيسبوك.

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