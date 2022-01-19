شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق عن إصابته بكورونا: "الرئة عندى لا تتحمل.. والحمد الله حالتى مستقرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان رشوان توفيق، إنه حالته الصحية مستقرة الآن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيراً إلى أنها المرة الثانية التي يصاب فيها بفيروس كورونا.

وأرجع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، إلى مشاركته يوم الخميس الماضى في ندوة مزدحمة بعض الشئ والتهوية لم تكن جيدة، وتابع: "الندوة كان بها الأستاذة مديحة حمدى وأحمد ماهر.. وفى اليوم التالى شعرت ببعض التعب وعندما سمعت بخبر إصابة مديحة حمدى قامت أبنتى بعمل تحليل دم لى وتبين إصابتى بكورونا".

وتابع "توفيق": "هبة بنتى هي من تتولى أمرى وعملت لى تحليل دم ووجدت عندى كورونا"، مشيراً إلى أنه يوم الأحد الماضى وبعد إجراء التحليل تأكد من إصابته بكورونا، مضيفاً: "الرئة عندى لا تتحمل أي مجهود والحمد الله حالتى مستقرة".