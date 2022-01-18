شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستين تكشف كواليس نشأتها الفقيرة ومعاناتها في الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جيسيكا شاستين عن حجم معاناتها مع الفقر في الصغر وذلك من خلال تصريحات لصحيفة صنداي تايمز، حيث قالت إنها لا تتحدث عن الأمر كثيرا وأن الناس لا تتوقع أن تكون نشأت في طبقة فقيرة، لكنه أمر حقيقي وقد عانت كثيرا وهي طفلة، وأضافت أن نشأتها في فقر، يجعلها تتمني ألا يعيش أحد نفس الحياة التي كانت تعيشها متمنية ألا يحرم أحد من أي شيء يحتاجه.

وأكملت شاستين أنها عندما كانت تدرس في مدرسة جويليارد للفنون المسرحية ، كانت تعمل في نفس المدرسة، مؤكدة أن الكثير من الناس كانوا يشعرون بمعاناتها وكان يساعدونها وهي طفلة ولولاهم لما وصلت إلى ما وصلت له.

من آخر أعمال جيسيكا كان فيلم The Eyes of Tammy Faye والذي يدور حول نظرة حميمة على النجاح غير العادي، والفشل، للعازفة التليفزيونية تامي فاي باكر، وذلك خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث نهضت تامي فاي وزوجها، جيم باكر، من بدايات متواضعة لإنشاء أكبر شبكة بث ديني في العالم ومنتزه ترفيهي، وقد تم تبجيلهما لرسالتهما من الحب والقبول والازدهار.

يقوم ببطولة فيلم The Eyes of Tammy Faye، كل من جيسيكا شاستين، اندرو جارفيلد، شيري جونز، فنسنت دونوفريو، مارك ويستراتش، سام جايجر، لويس كانسيلمي، غابرييل اولدز، فريدريك لين، تشاندلر هيد، جاي هوغولي.