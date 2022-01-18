شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يقدم مسلسل "أزمة منتصف العمر" فى النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان كريم فهمى لتصوير مسلسل جديد بعنوان "أزمة منتصف العمر" من 15 حلقة مع المخرج كريم العدل، للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويشاركه البطولة ريهام عبد الغفور وسيد رجب، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه فى النصف الثانى من رمضان.

ويعود كريم فهمى بـ"أزمة منتصف العمر" إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى، محسن صبرى، اية سليم، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، وفاء سالم، أمنية مغربى.

وكان الفنان كريم فهمى، حل مؤخرا ضيفا فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وقال كريم فهمى إن أغلب أفلامه الذى قام بتأليفها، أطلق اسم بناته على أسماء البطلات اللاتى تقفن أمامه مثل أفلام ديدو وحسن وبقلظ.

وعن ممارسته لمهنة طب الأسنان قال كريم فهمى لما اتخرجت اشتغلت فى أماكن كتير محدش يتخيل إنى أشتغل فيها واشتغلت فى مستوصفات، ثم فى عيادات دكاترة لغاية لما فتحت عيادة فى منطقة شعبية فى فيصل، ثم فتحت فى المهندسين، وبعد كدة قفلت خالص.

وتابع فهمى: سبب إنى تركت مهنة طب الأسنان إنى مش مركز أوى أكون دكتور شاطر لأنى مركز أكتر فى التمثيل والتأليف، وكمان لما اتعرفت بشكل كويس بقى الناس اللى بتيجى تكشف جايين عشان يهزروا مش يعملوا أسنانهم، فكانت دى الأسباب إنى سيبت مهنة طبيب الأسنان.

وعن حفل زفافه، قال كريم فهمى: "شيكو كان لسة جاى وفرحان ليا جدا ومن فرحته عاوز يدينى حضن مش طبيعى، وبيعدى من مكان ضيق كدة وراح واقع على وشه وهو بيقع راح مسك فستان زفاف داليا مراتى وسمعنا صوته وهو بيتقطع، بس ربنا سترها الحمد لله".