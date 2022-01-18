سمية الخشاب:"شغل كليات القمة خلص من سنة 2000"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن وجهة نظرها في "كليات القمة".

وكتبت سمية تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، قالت فيها: "أنا بقتنع إنه مفيش حاجة اسمها كليات قمة في حاجه اسمها شهادة جامعية وتعليم عالي، شغل كليات القمة ده خلص من سنة ٢٠٠٠".

وأضافت: "كل الكليات حلوة وكل الأقسام كويسة مفيش حاجه اسمها كلية أقل من كلية، الشاطر في مجاله هيعمل ملايين أيا كان إذا متخرج من كلية من اللي بتسموهم قمة أو كلية تانية".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".