شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأغنية الكاملة لـ عمر كمال هدية العوضي لياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، الأغنية الكاملة الجديدة "بحبك" والتي أهداها الفنان أحمد العوضي للنجمة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها الذي حل أول أمس، ونشر كمال الفيديو الكامل للأغنية عبر يوتيوب منذ قليل، والتي جاءت من كلمات الشاعر محمود عليان.

وأهدى الفنان أحمد العوضى لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية بمناسبة عيد ميلادها، خلال الاحتفال بعيد ميلادها أول أمس الأحد غناها المطرب عمر كمال.

وتقول كلمات الأغنية "بحبك كلمة توصف ايه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية".

واحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، الأحد الموافق 16 يناير، والتى تعد أهم نجمات الجيل الحالي، فهى فنانة موهوبة وشاملة تتمتع بكوميديا استطاعت من خلالها أن تحتل قلوب الجمهور.