شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تطرح أحدث أغنياتها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، اليوم الثلاثاء، أحدث أغنياتها "هيه على الله" من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين .

كانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان".

يذكر أن أخر أغنيات المطربة الأردنية ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على وقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".