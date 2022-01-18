هاني شاكر يتعرض لهجوم عنيف.. “أمير التقوى والورع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الناقد طارق الشناوي انتقادا ساخرا للقرارات الأخيرة الصادرة عن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، فيما يتعلق بقبول عضوية مطرب المهرجانات والراب، والتي تضمنت بندا خاصا حول ضرورة تغيير “الأسماء الغريبة” والإقرار بالتحلي بالقيم والتقاليد.

وقام طارق بتحريف لقب أمير الغناء العربي المرتبط بهاني شاكر ومنحه لقب امير الغناء والتقوي والورع العربي، واضاف عبر حسابه بموقع الفيس بوك: امير الغناء والتقوي والورع العربي اصبح يصدر في. الاشهر الاخيرة قرارات عشوائية تهين الفن ويطلب من المطربين تغيير اسماءهم سواء كانت حقيقةً ام شهرة الي اسماء يراها هو مهذبة وهذا هو الشرط لعودتهم للغناء.

أضاف الشناوي: مجلس النقابة لا حول له ولا قوة يوافق ويبصم بالعشرة علي تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق…. الحمدلله ان فريد الاطرش لم يظهر في عهد امير الغناء وإلا طلب منه تغيير اسمه الى فريد عبد السميعً.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية وافقت على سمحت لمطربي المهرجانات عنبة وموزة وطيخا، بمزاولة المهنة مجددا، بعد وضع شروط جديدة لمنح التصاريح لمطربي المهرجانات والراب، من أهمها تغيير الأسماء الغريبة، وتقديم الأوراق المطلوبة ومن أهمها شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، والإقرار كتابة بالموافقة على شروط النقابة الأخلاقية، إضافة للشروط القديمة ومن بينها اجتياز الاختبارات في الموسيقى والغناء.

النقابة أعلنت الغاء حظر الغناء عن ثلاثة من مطربي المهرجانات وهم أحمد عناب والذي اشتهر بـ(عنبه) والثاني المؤدي أحمد سلطان والذي اشتهر بـ(أحمد موزة) والأخير حمو طيخا، وقامت بمنحهم التصاريح السنوية لتنظيم الحفلات بشرط تغيير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور، وعدم صدور أي مخالفات بكلمات الأغاني التي يطرحونها.

وكشف مصدر من داخل النقابة أن الثلاثة قاموا بتقديم الأوراق المطلوبة منهم، وايضا تأجيلات الخدمة العسكرية، وتم انتهاء لجنتهم المقررة خلال الأسبوع الماضي، حيث أصبحوا تحت رقابة نقابة المهن الموسيقية، وتم اعتماد نتيجتهم النهائية مساء أمس بالالتحاق بالنقابة.

اضاف أن من تم اختيارهم وقعوا على إقرار بالموافقة على الغاء التصاريح السنوية حال وقوعهم في أي خطأ من الأخطاء الواردة في البيان الشهير لمجلس النقابة.