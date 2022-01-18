تقلا شمعون تغادر قصر “عروس بيروت”: “روحي رح تضل تحن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة اللبنانية القديرة تقلا شمعون انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل “عروس بيروت” بعد 3 سنوات كانت قد رافقت خلالها الجمهور بشخصية “ليلى ضاهر” التي أدّتها على مدار موسمين في المسلسل والتي ستكون حاضرة فيها من خلال الموسم الثالث والأخير.

ونشرت تقلا شمعون عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لها بجانب القصر الذي أدت فيه دورها في مسلسل “عروس بيروت” موضحة أنها ستغادره جسداً ولكن روحها ستظل معلقة به من خلال شخصية ليلى الضاهر، قائلةً: “قرب الوداع.. هون خلقت شخصية “ليلى ضاهر”رح اترك القصر بعد ٣ سنين من التصوير مع أجمل الممثلين وأحلى فريق.. رح اتركو بالجسد ولكن روحي رح تضل تحن للحظات الممتعة اللي عشناها سوا…بحبكن كلكم …ولكن اكتر شي حبيت “ليلى ضاهر” بوعدك ما رح انساكي رح تبقي بذاكرتي وبوجداني للابد”.

ونالت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي وأصدقاء وزملاء تقلا الذين أكدوا على براعتها في تجسيد الشخصية والنجاح الذي حققته فيها.

وينطلق عرض الموسم الثالث مسلسل “عروس بيروت” في الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي على قناة mbc4 ومنصة “شاهد” بمشاركة نجومه الأساسيين بالإضافة لنجوم آخرين انضموا للعمل ومنهم النجم السوري خالد القيش في حين أظهر برنامج “mbc Trending” كواليس تصوير الموسم الثالث والأجواء خلف الكاميرا التي اتسمت بالفرح والمحبة وبذل الكثير من الجهد والتعب من قبل العاملين في المسلسل.

وكان مسلسل “عروس بيروت” قد حقق نجاحاً كبيراً في موسميه الأول والثاني ونسب متابعة مرتفعة جداً.