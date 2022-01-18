الفرنسي جان جاك بوردان يواجه قضية اعتداء جنسي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقات مبدئية في مزاعم ضد مقدم البرامج التلفزيونية الشهير جان- جاك بوردان بالضلوع في اعتداء جنسي.

وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات جاءت بعد بلاغ تم تقديمه قبل بضعة أيام.

ويجري التحقيق في الاتهامات داخليا في قناتي “بي إف إم تي في” و “آر إم سي”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن بوردان ينفي الاتهامات.

وبحسب تقارير إعلامية، تعود المزاعم إلى رحلة عمل في 2013 عندما اتهمت صحافية (25 عاما) آنذاك بوردان بملامستها في مسبح فندق ومحاولة تقبيلها.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” عن بوردان (72 عاما) قوله: “لم أحاول تقبيلها غصبا عنها قط”.