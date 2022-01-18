شكرا لقرائتكم خبر عن "إيزى إيزى" ديو غنائى يجمع كريم أبو زيد وشحتة كاريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ كل من الفنان كريم أبو زيد والمطرب شحتة كاريكا، اليوم الثلاثاء، تصوير ديو غنائى يحمل اسم "إيزى إيزى" على طريقة الفيديو كليب، داخل أحد اللوكيشنات الخاصة بمنطقة المقطم، ومن المقرر طرحه خلال الشهر المقبل، عبر إحدى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.



كواليس الأغنية



كواليس الأغنية



كواليس الأغنية



كواليس الأغنية



كواليس الأغنية



كواليس الأغنية

وجدير بالذكر، أن كليب " إيزى إيزى" من غناء كل من الفنان والمطرب كريم أبو زيد والمطرب شحته كاريكا ومن كلمات كالوشة وألحان عطار وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومدير التصوير لمبة محمد ومن إخراج محمد العوادلى.

يشار إلى أن الفنان كريم أبو زيد شارك فى مسلسل "أجازة مفتوحة"، بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، وجسد دور شاب يدعى "عمر"، ويعمل منتجا فنيا لأحد القنوات الفضائية، ويتميز بالاجتهاد والنشاط الفعال في حياته المهنية، أما عن حياته الشخصية فهو شخصية مستهترة لا يدرك أبعاد الحياة والتزاماتها الحاسمة والمصيرية وغيرها.