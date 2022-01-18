هكذا علق الجمهور على صور ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة سوداء أثناء استعدادها لجلسة تصوير جديدة.

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "تجنني يا قمر، جميلة أوي، جميلة حبيبتي، ربي يحفظك".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.