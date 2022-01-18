عمر كمال يعتذر لمؤلف أغنية عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر مطرب المهرجانات عمر كمال للمؤلف محمود عليان، مؤلف أغنية "بحبك" التي أهداها الفنان أحمد العوضى لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها الذي أقيم منذ يومين.

وكتب "عليان" عبر حسسابه الرسمي بموقع فيسبوك بعد نسب كلمات الأغنية للعوضى: "أنا ماعنديش مشكلة إن الناس تفتكر إن الفنان أحمد العوضي هو اللي كتب غنوة بحبك إيه، المشكلة عندي إن الناس اللي كاتب غنه هو المؤلف داخل هو في الكومنتات وعاملها لاف".

ليرد عمر كمال على المنشور قائلا: "حقك عليا الأغنية هتنزل رسمى واسمك أول واحد يا حودة الناس فهمت غلط".

واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها يوم الأحد الماضي، وسط حضور عدد من أصدقائها المقربين، وزوجها أحمد العوضي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.