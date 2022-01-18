مهندس ديكور مسلسل "ولهان": "العمل يتماشى مع نوعية الأعمال الأجنبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب سامح بدر، مهندس ديكور مسلسل "ولهان" الذي يخوض بطولته النجم منذر رياحنة، عن سعادته بالمشاركة في هذه التجربة الدرامية الكبيرة، التي يرى أنها تتماشى مع نوعية الأعمال الأجنبية.

وقال سامح، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العمل على الديكورات الخاصة بالمسلسل استمر لمدة طويلة، وساعده في عمل هذه الديكورات المهندسة آية جمال.

وأضاف: "سعدت بالتعاون مع المخرج بلال العربي، والأستاذ محمد أبو العلا ومدير التصوير الدكتور أحمد حسين، لأن بدونه لن تظهر الديكورات بتلك الجودة التي سيراها الجمهور عند عرض المسلسل".

المسلسل يتكون من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل"ولهان" بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشرف عام محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.