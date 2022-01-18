

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: وفاة الفنان المصري الكبير عادل إمام صباح اليوم والحزن يجتاح الوطن العربي.. وصحفي مصري شهير يكشف تفاصيل ماحدث للزعيم بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تتحدث عن وفاة الفنان الكبير عادل إمام صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية.



تطل علينا بين الفترة والأخرى عدد من الأخبار التي تتدعي تدهور الوضع الصحي للفنان المصري "عادل إمام" الملقب بالزعيم، خلال حسابات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويتم التفاعل معها بشكل مكثف من قبل الكثيرين الذين يتساءلون عن الحقيقة الكاملة لهذه الأنباء.





وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول خبر وفاة الزعيم بشكل كبير، وسط قلق وحزن في نفوس الكثيرين من محبي ومتابعي الفنان المصري .

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وامام هذة الاخبار التي تعد في حكم الشائعات حتى الان لانها مجهولة المصدر ولم يتم تاكيدها من عائلة الفنان او نقابة الفنانيين.

وتجدر الإشارة بأن شائعات وفاة الفنان عادل إمام تطغى على السطح بين الفينة والاخرى، وتستهدف الزعيم نظراً لشعبيته الكبيرة في اوساط الناس وشهرته الواسعه.

وكانت قد صدرت خلال الشهر الماضي شائعة وفاة الفنان عادل إمام وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، واوشك الناس على تصديقها قبل ان يخرج الصحفي (سمير فقيه ) معد برنامج ( أحلى النجوم) الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي وينفي تلك الشائعات ويؤكد أن الزعيم بصحة جيدة .



يشار إلى أن الفنان عادل إمام يعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية، بدأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.