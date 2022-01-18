هذه الكلمة.. الأكثر تداولاً لدى الأطفال في عام 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت دراسة أُجريت في جامعة أكسفورد، أن كلمة “قلق” كانت الأكثر تداولاً لدى الأطفال في عام 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وطُلب من حوالي 8 آلاف تلميذ، من الصف الثالث إلى العام التاسع، اختيار أبرز الكلمات التي قد يستخدمونها عند مناقشة صحتهم العقلية وتجاربهم أثناء الإغلاق التام.

وقال الخبراء إن النتائج تسلط الضوء على تأثير الإغلاق التام وبخاصةٍ إغلاق المدارس على الأطفال، و “الدور الحيوي الذي تلعبه اللغة لدى الأطفال عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن الذات والتعلم والرفاهية”.

ومن بين المعلمين الذين شاركوا في الاستطلاع، أفاد 31 في المئة بأن “المرونة” هي الكلمة التي استخدموها عند التحدث إلى تلاميذهم حول الوباء، وهو اكتشاف قال مؤلفو المعاجم إنه يعكس أهمية تزويد الأطفال بالتوجيه الإيجابي.

أما الكلمة الثانية الأكثر استخداماً فكانت “التحدي”، تليها “الرفاهية”.

ويُذكر أن الكلمة الأكثر تداولاً في عام 2020 لدى الأطفال كانت “فيروس كورونا”، بينما احتلّت كلمة “بريكسيت” (أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) المرتبة الأولى في عام 2019.