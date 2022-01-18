خوفاً من إنفلونزا الطيور.. إعدام بجعات الملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمر الأطباء البيطريون بإعدام 26 بجعة تابعة للملكة إليزابيث الثانية، في نهر التايمز في وندسور لوقف انتشار إنفلونزا الطيور.

وبحسب المعلومات، فقد استدعى المسؤولون في وزارة البيئة والغذاء أطباء بيطريين لإعدام طيور البجع بطريقة إنسانية، وذلك بعد العثور على طيور أخرى ميتة صباح أمس، بالإضافة إلى انتشال ستة طيور هامدة من النهر في وقت سابق من هذا الشهر، ما رفع عدد “الطيور النافقة” إلى 33.

ويُذكر أن العائلة الملكية البريطانية تمتلك جميع أنواع البجع الصامت، وهو الأكثر شيوعاً في المملكة المتحدة.

ويتم التخلص منها عادةً خلال حدثٍ سنوي تقليدي مخصص للبجع على نهر التايمز كل صيف. ويعود الاحتفال، المعروف باسم Swan Upping، إلى القرن الثاني عشر عندما طالب الملوك بالتخلص من جميع البجع الصامت “غير المميز” في المياه المفتوحة في بريطانيا من أجل ضمان توفير إمدادات جاهزة للأعياد.

وأعربت الملكة عن “حزنها” حيال نفوق البجع وطلبت مواكبة جميع التطورات.