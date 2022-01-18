ميريام فارس تفاجئ جمهورها بالأمازيغي في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ترقّب وانتظار من الجمهور، أعلنت ملكة المسرح أخيرًا عن موعد طرح أغنيتها الأمازيغية، وهي الثانية في ألبومها الجديد “غدارة يا دنيا”، الذي سبق أن أعلنت عنه في وثائقي “ميريام فارس” عبر منصة “نتفليكس” العالمية التي اختارتها لتكون أوّل فنانة عربية يُعرض لها عمل تروي فيه تفاصيل من تجربتها وحياتها الخاصة.

أغنية ميريام فارس الأمازيغية بعنوان “معليش” ستصدر يوم الخميس 22 كانون الثاني/يناير الحالي. وسيعرض كليب الأغنية حصريًا عبر قناة ميريام الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ونشرت ميريام فارس على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي البرومو الدعائي الرسمي لكليب أغنية “معليش”، وأرفقته بتاريخ عرض الكليب: “20.01.2022”.

وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها اختارت كلمات الأغنية باللهجة المغربية حتى يستطيع الجمهور في مختلف البلدان العربية أن يفهمها، أمّا التوزيع الموسيقي فهو باللون الأمازيغي، وأيضًا الأزياء واللوحة الاستعراضية التي ستظهر من خلالها في الكليب ستكون من التراث الأمازيغي العريق.

وتواصل ميريام فارس طرح أغنيات ألبوم “غدارة يا دنيا”، إذ يتألف الألبوم من 11 أغنية منوعة بين أكثر من لهجة وثقافة عربية، من بينها “غدارة يا دنيا”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ صدورها قبل 7 أشهر.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها ميريام فارس على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تعود بقوّة من خلال الألبوم إلى ساحة الإصدارات الفنية.