فن ومشاهير

كاظم الساهر يشجع الجمهور على تلقي لقاح كورونا.. “لقّح تسلم”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شجّع الفنان العراقي كاظم الساهر الجمهور لأخذ لقاح ، فشارك بحملة “لقّح تسلم” في العراق بالتعاون مع منظمة الصحّة العالميّة.

في التفاصيل، قامت حسابات منظمة الصحة العالمية على منصّات التواصل الإجتماعي بنشر فيديو للفنان كاظم الساهر وهو يدعو جمهوره لأخذ لقاح كورونا، وأرفقته بالتالي:

“نتفق تماماً مع السيد المحترم الفنان كاظم الساهر، اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية سبيل الخلاص من جائحة كوفيد 19. شكراً للقيصر على دعمه المستمر والشراكة المثمرة مع منظمة الصحة العالمية من أجل صحة أفضل لكل أهل ‫العراق”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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