وفاة مغنية تشيكية بعد إصابتها طوعاً بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجل العالم وفاة العديد من المعارضين للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

لكن ما حدث مع مغنية أوروبية يكاد لا يصدق. فقد اختارت مغنية فرقة “أسونانس” الشعبية التشيكية هانا هوركا المناهضة للقاحات أن تصيب نفسها بالفيروس عمداً للحصول على تصريح صحّي، على ما أعلنت عائلتها.

وقد توفيت المغنية جراء ذلك عن 57 عاماً بعدما أصيبت بالفيروس. وأوضح يان ريك وهو ابن المغنية، ردّاً على سؤال لإذاعة iRozhlas.cz العامة، أنّ والدته رفضت تلقي اللقاح وعرّضت نفسها طوعاً للمرض الذي أصيب به هو ووالده الملقّحان قبل عيد الميلاد.

وأضاف “قررت أن تعيش بشكل طبيعي معنا وفضلت أن تصاب بالمرض على أن تتلقى اللقاح”.

وقبل يومين من وفاتها، كتبت هانا عبر مواقع التواصل “لقد نجوت… سيكون هناك عرض مسرحي وحمام سونا وحفلة موسيقية… ورحلة عاجلة إلى البحر”.

وتلزم الجمهورية التشيكية سكّانها إبراز إثبات يؤكّد تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من إصابة حديثة بكوفيد-19 للتمكن من دخول الأماكن الثقافية والرياضية، وكذلك المقاهي والمطاعم.

وحمّل ريك شخصيات محلية تدعم حركة مناهضة للقاحات مسؤولية ما حصل، متّهماً إياهم بإقناع والدته بعدم تلقي اللقاح وبالتالي “تلطيخ أيديهم بالدماء”.

وقال “أعرف تحديداً من غيّر رأيها (…) أنا حزين لأنّها صدقت الغرباء أكثر من عائلتها. لا يتعلّق الأمر بمعلومات خاطئة فقط بل بآراء حول المناعة الطبيعية والأجسام المضادة التي تتكوّن عن طريق الإصابة بالمرض”.

وتواجه الجمهورية التشيكية حالياً موجة وبائية جديدة وقد سجّلت البلاد أكثر من عشرين ألف إصابة جديدة أمس الاثنين.