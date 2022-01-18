مخرجة مصرية عن ياسمين صبري : ” بصرف النظر عن عدم حبي ليها كممثلة .. بس ابتدت تصعب عليا جدا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 05:46 مساءً - أعربت المنتجة والمخرجة ” نيفين شلبي ” عن تعاطفها ومساندتها للفنانة ” ياسمين صبري ” بعد الهجوم التي تعرضت له الأخيرة مؤخرا من جانب والدها ” أشرف صبري ” .

حيث شن والد الفنانة ياسمين صبري هجوما على إبنته اتهمها فيه بالكذب على خلفية تصريحاتها التي أدلت بها في الفترة الأخيرة متحدثة عن أنها عاشت حياة بسيطة وكانت تنتمي إلى طبقة متوسطة ولم تتمكن من الحصول على كل ما تريده في مراحل سابقة من عمرها .

وعلقت نيفين شلبي على هجوم أشرف صبري على إبنته وفي دفاعها عن ياسمين صبري في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة : ” بصرف النظر عن عدم حبي لياسمين صبري كممثلة .. بس ابتدت تصعب عليا جدا ” .

وتابعت : ” أنا عمري ما شفت أو قريت ليها بتجيب سيرة أهلها أو أبوها بحاجة وحشة ابدا ، ليه أبوها المختل ده كل شوية يطلع بكلام فارغ كده .. أنا مش فاهمة هو عاوز منها إيه وليه كل شوية يتعمد يعمل فضائح بالشكل ده ونشر صور عائلية ليها ، كل الدعم لياسمين صبري كبنت ” .