شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعتذر لصاحب كلمات "بحبك" أغنية عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر مطرب المهرجانات عمر كمال عن الخطأ الذى حدث بعد طرح أغنيه بحبك التى أهداها النجم أحمد العوضى لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها وغناها عمر كمال، موجها اعتذاره للشاعر محمود عليان صاحب كلمات الأغنية.

وكتب عمر كمال لـ محمود عليان على فيس بوك، بعد نسب كلمات الأغنية للنجم أحمد عوضى، قائلا "حقك عليا الأغنية هتنزل رسمى واسمك أول واحد يا حودة الناس فهمت غلط".



عمر كمال

وأهدى الفنان أحمد العوضى لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية بمناسبة عيد ميلادها، خلال الاحتفال بعيد ميلادها أول أمس الأحد غناها المطرب عمر كمال.

وتقول كلمات الأغنية "بحبك كلمة توصف ايه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية".

واحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، الأحد الموافق 16 يناير، والتى تعد أهم نجمات الجيل الحالي، فهى فنانة موهوبة وشاملة تتمتع بكوميديا استطاعت من خلالها أن تحتل قلوب الجمهور، إذ تتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى، حتى أنها نجمة شباك أول في السينما ورغم ابتعادها مؤخرًا عن السينما والمشاركة بالدراما إلا أنها أيضًا أصبحت نجمة في التليفزيون خلال الأعمال التى قدمتها مؤخرًا استحقت عليها الإشادة على تمثيلها الرائع.