شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن: أستعيد لياقتى لتصوير الجزء الثاث من Equalizer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل العالمى دينزل واشنطن عن بدء كتابة الجزء الثالث من سلسلة Equalizer، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك بعد ما يقرب من أربع سنوات منذ طرح الجزء الثانى من العمل.

حيث أوضح واشنطن: "لقد قاربنا على الانتهاء من الجزء الثالث من سلسلة Equalizer، وبالتالي على أن أبدء في استعادة لياقتى من جديد، خاصة بعد فترة الراحة التي أخذتها بعد الانتهاء من فيلم The Tragedy Of Macbeth".

الفيلم الجديد The Tragedy of Macbeth هو عمل درامي أبيض وأسود أمريكي، من إخراج الأخوين كوين، ومبني على مسرحية وليم شكسبير مكبث.

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.

اما الجزء الثانى من فيلم فـ كان من إخراج أنطوان فوكوا، ومن تأليف مايكل سلون، وريتشارد ليندهايم، وريتشارد وينك، ومن بطولة دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبيل بولمان، وميليسا ليو، وسكينة جافرى، وجوناثان سكارف، واورسون بين.