شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يروج لمسلسل عروس بيروت "الجزء الثالث": باقى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم ظافر العابدين، لمسلسل عروس بيروت الجزء الثالث، مشوقا الجمهور للجزء الأخير من المسلسل، وكتب عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" بدء العد التنازلى عروس بيروت بعد 5 أيام".



أبطال عروس بيروت

تنطلق الحلقات الأولى من مسلسل "عروس بيروت" فى موسمه الثالث يوم 23 يناير الجارى على إحدى المنصات الإلكترونية، وتتوالى أحداث الموسم الثالث حول تطورات حياة "فارس وثريا" ظافر العابدين وكارمن بصيبص، بعد الأزمة المالية التى واجهتهما، وكيف يتقبل فارس محاولات ثريا لمساعدته فى الإنفاق على أسرتيهما.

الموسم الجديد من مسلسل "عروس بيروت" سيشهد العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة ، وستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

"عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، مرام على، وضحى الدبس، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.