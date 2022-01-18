أحمد سعيد عبد الغني يحيى ذكرى وفاة والده: 3 سنين من غيرك ربنا يصبرني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الذكرى الثالثة لوفاة والده الفنان الراحل سعيد عبد الغني، إذ رحل عن عالمنا يوم 18 يناير 2019.

ونشر عبد الغني، صورة لوالده عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "3 سنين من غيرك ربنا يصبرني.. الذكرى الثالثة لوفاة أبي وأخي وصديقي الفنان والصحفي الكبير سعيد عبد الغني.. في الجنة يارب إن شاء الله".

سعيد عبد الغني من مواليد 23 يناير 1938، في قرية "نوسا البحر" التابعة لمركز "أجا" بمحافظة الدقهلية، تخرج من كلية الحقوق في عام 1958، ولم يكن في حسبانه أنه سيعمل في الفن فقد اتجه إلى العمل صحفيا في جريدة "الأهرام"، وعمل في القسم الفني، ثم ترقى حتى أصبح رئيس القسم الفني بالجريدة، ومنها ترأس القسم الفني بجريدة "الأهرام المسائي"، وخلال فترة عمله بهذه الجريدة تعددت لقاءاته وحواراته مع الممثلين والمخرجين وكان ذلك بداية الالتحاق بالتمثيل في سبعينيات القرن الماضي.

وقدّم سعيد عبد الغني العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية وصل عددها لنحو 124 عملا، من أهمها: أفلام: "المذنبون، إحنا بتوع الأوتوبيس، حبيبي دائماً، حدوتة مصرية، زوج تحت الطلب، امرأة واحدة لا تكفي، أيام الغضب"، ومسلسلات منها: "الفرسان، الثعلب، رد قلبي، شمس الأنصاري، أولاد الليل) وغيرها.