هل تعرض حفيد عمر الشريف لحادث أدى لوفاته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفى عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، شائعة وفاته إثر تعرضه لحادث والتي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وكتب حفيد عمر الشريف، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "خبر مزيف مثل كل الأخبار التي تحتوي على خبر وفاتي".

وكان عمر الشريف جونيور أعلن مشاركته في نوفمبر 2022 عبر "إنستجرام" في أحد أشهر الأعمال التليفزيونية في إسرائيل "The Baker and The Beauty".

عمر الشريف جونيور هو نجل طارق عمر الشريف، من مواليد نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.