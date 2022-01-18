تركيا.. اكتشاف بقايا سمكة قرش عاشت منذ 195 مليون عام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 دقائق

أفادت وسائل إعلام تركية بأن عمال في محجر رغم تمكنوا من العثور على أحافير لسمكة قرش عملاقة عاشت منذ 195 مليون عام بالقرب من أنطاليا التركية. وتعتبر الميغالودون أكبر سمكة قرش على الإطلاق عاشت في أعماق محيطات العالم.

عثر العمال في محجر رخام بالقرب من مدينة أنطاليا التركية على متحجرات سمكة قرش عملاقة تسمى بـ “الميغالودون” عاشت منذ 195 مليون عام. أفادت بذلك الاثنين 17 يناير صحيفة “الصباح” التركية.

يذكر أن الميغالودون هي واحدة من أكبر الكائنات البحرية التي تعيش في مياه المحيطات. وتم العثور على أحافيرها على سطح قطعة من الرخام في منطقة كوركوتيلي في مقاطعة أنطاليا التركية.

وقال عالم الجيولوجيا، فيزولي ياجمورلو، من جامعة “سليمان ديميريل” بعد فحص المتحجرات: “الميغالودون لها أصداف سميكة مزدوجة تشبه بلح البحر. وأحافيرها على شكل قلب بشري”. وحسب العالم التركي فإن تلك المخلوقات عاشت في النظام البيئي البحري منذ 195 مليون سنة.

ويقول العلماء إن هذه الحيوانات تنتمي إلى فئة الأسماك الغضروفية، وأن الغضروف يتلف بسرعة كبيرة بعد موت الجسد، لذلك نادرا ما تتحول الهياكل العظمية لهذه الأسماك إلى أحافير.

وتعتبر الميغالودون بالفعل من أكبر أسماك القرش التي عاشت في كل العصور في أعماق محيطات العالم، حيث وصل طولها 15-18 مترا، وكان يمكن لسيارة صغيرة مثل “سمارت” أن تدخل فمها بسهولة. ويبلغ حاليا طول أكبر الكائنات البحرية من هذا النوع (أسماك القرش البيضاء) 6-8 أمتار.