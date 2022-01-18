فيديو.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بتصريحات عن المايوه والشورت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 5 دقائق

قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف إنها تتابع ما يطلقه عليها متابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الألقاب التي تطلق عليها كـ”بطل و”وحش” تنال إعجابها.

وأضافت يوسف في حديث تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، مساء الإثنين،: “بطل لقب لذيذ وحلو، ولا أخشى من وصفي بفنانة إغراء”، معتبرة أن مشوارها الفني لطيف ومثير.

وأضافت إنها تميل لأن تكون إطلالتها على البحر وأثناء قضاء العطلة الصيفية على البحر وهي ترتدى المايوه.

وأكدت يوسف أنها لا تبحث عن الأفلام التجارية، ولكنها تميل إلى الأفلام الفنية التجارية، لأن شخصيتها تميل للبحث دائمًا عن تحقيق الصعب عن طريق الاجتهاد والعمل على نفسها، ولا تلجأ للاستسهال، على حد تعبيرها.

وأكدت أنها راضية عن مشوارها الفني وأعمالها التي قدمتها، كما أنها راضية عن أدائها في هذه الأعمال.

وحول أجرها في الأعمال الفنية، قالت أنه ليس ضخما، مشيرة إلى أنها لا تحصل على أجر النجوم من الفئة الأولى وأن وكل الأرقام والمبالغ التي يتم تداولها في وسائل الإعلام ليست صحيحة.

وكانت يوسف قد كشفت عن بعض الأمور التي تشعرها بالراحة والسعادة، قالت: “بحب لقب صاروخ السينما لحد دلوقتي ويشعرني بالسعادة، وبحب ألبس مايوهات وشورتات ولبس خفيف، ومبحبش آكل كتير، والشتا عكس كل ده، ومبحبش التليفون وبستخدم الموبايل عشان أطمن على بناتي وأبويا وأمي وعشان شغلي، وبحب اللون الأحمر عشان أنا أهلاوية، وبحب الأكل البيتي جدا، محشي وفراخ وملوخية، ومليش في الأرقام خالص، أنا حمارة في الأرقام”.