شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد عبد الغنى يحيى ذكرى رحيل والده:" 3 سنين من غيرك ربنا يصبرنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، ذكرى رحيل والده النجم سعيد عبد الغنى الثالثة، معبرا عن اشتياقه لوالده.

وكتب أحمد سعيد عبد الغنى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"3 سنين من غيرك ربنا يصبرنى الذكرى الثالثة لوفاة أبى وأخى وصديقي الفنان والصحفي الكبير سعيد عبد الغنى، في الجنة يارب إن شاء الله".



أحمد سعيد عبد الغنى

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سعيد عبد الغني خريج كلية الحقوق ، الذي لم يكن بحسبانه مطلقا أن يعمل في الفن ، فقد كان حلم الصحافة يراوده وحققه بعمله في جريدة الأهرام بالقسم الفني ، الذي كان السبب في دخوله مجال التمثيل وعالم الفن .

وكانت البداية على خشبة المسرح وكانت أوائل مسرحياته مسرحية (القرار) ومسرحية (جبل مغناطيسي) على مسرح الطليعة عام 1973، ومثل في تلك الفترة أيضًا في عدة أعمال تليفزيونية ، وكانت مشاركته السينمائية الأولى بعد انتظار في عام 1974 في فيلم (الفاتنة والصعلوك) في سن الخامسة والثلاثين ، وبعدها تتابعت أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية فقدم 80 فيلما و100 مسلسل و30 مسرحية.

ومن أهم أعماله فيلم (المذنبون) عام 1975، وفيلم (إحنا بتوع الأوتوبيس) الذي نال عنه جائزة تقديرية من (جمعية الفيلم)، و(حبيبي دائماً) عام 1980،(حدوتة مصرية) من إخراج (يوسف شاهين) ، (زوج تحت الطلب)، و(امرأة واحدة لا تكفي) وغيرها. ، كما حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم "أيام الغضب" كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون 1996 ، ورحل هذا الفنان والصحفي المتألق في 18 يناير عام 2019 عن عمراقترب من الـ (80 سنة).