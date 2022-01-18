شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه جمال عبد الناصر يكشف سبب استبعاده من مسلسل "الجماعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحامى حجاب عبد اللاه شبيه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لـ"الخليج 365"، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر عن سبب استبعاده من مسلسل الجماعة الذى كان مرشحا فيه لتجسيد شخصية الرئيس، ورشحه للعمل أحد أحفاد الزعيم وحدث الكاتب الراحل وحيد حامد فى هذا الموضوع، لكن منتج العمل على حد قول المحامى حجاب عبد اللاه هو الذى تخوف من الموضوع ورفض تجسيده لشخصية الزعيم.

وخلال اللقاء تحدث حجاب عن المواقف التى يتعرض لها بسبب هذا الشبه، خاصة المواقف التى تقابله فى عمله كمحامٍ، كما كشف عن حبه للزعيم جمال عبد الناصر واحتفاء الجميع به والتصوير معه حبا فى الرئيس الراحل.



المحامي حجاب عبد اللاه شبيه الزعيم جمال عبد الناصر

كما عبر عن استعداده تجسيد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر فى أى عمل فنى سواء مسلسل أو فيلم أو حتى عمل مسرحى، وقال إنه كان معجبا بالفنان رياض الخولى حينما جسد شخصية جمال عبد الناصر من خلال مسلسل "أم كلثوم"، الذى قامت ببطولته الفنانة صابرين، كما أكد على عبقرية احمد زكى فى تجسيده للدور فى السينما.