شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يهدى أسرة دلال عبد العزيز فيديو لأبرز أعمالها بمناسبة ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم فيديو قصير من إعداد محبي والدتها الفنانة دلال عبد العزيز بمناسبة ذكرى ميلادها، وثق الفيديو مسيرة الفنانة الراحلة بداية من عملها الفنى فى عام 1977.

وعلقت دنيا سمير غانم على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "شكرا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".



دلال عبد العزيز

واستطاعت الراحلة دلال عبد العزيز والتى تحل 17 يناير ذكرى ميلادها، أن تترك أثرًا واضحًا في الوسط الفني كله سواء في مصر أو خارجها، ولم لا فقد كانت فنانة مميزة صاحبة أداء عبقرى استطاعت أن تقدم أدوارًا كثيرة ومختلفة وبرعت في كل الألوان دون ابتذال على العكس كان أداؤها هادئ رصين أو كما يقال أداء السهل الممتنع.

وسبق أن وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك"، وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".

ومنذ يومين حلت ذكرى ميلاد الراحل الكوميديان من الدرجة الأولى، "فطوطة"، النجم الكبير سمير غانم الذى لا يمكن أن يشاهده الجمهور في عمل فني دون الضحك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.