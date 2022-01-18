شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تصور أغنية " لسه باجى على باله" بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لسه باجى على باله" باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وتستعد حالياً لتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد.

وأحيت نوال الزغبى حفلا غنائيا ضخما فى إمارة دبى، الشهر الماضى، وأمتعت الحضور بوجبة غنائية دسمة، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديمة والجديدة، بداية من "كدة باى" و"أرقص على قلبى"، مرورا بأغنيات طول عمري بحلم يا غالي والليالي رجعتلي، مع إهدائها جمهورها الإماراتي أغنيتها الوطنية جنة جنة تسلم يا وطنا.

كشفت نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

وأعلنت نوال الزغبى عن رأيها في أغانى المهرجانات قائلة إنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.، كما كشفت عن رأيها حول أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قائلة: "شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز.