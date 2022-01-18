رسالة مؤثرة من حسن الرداد لدلال عبد العزيز : ” حظى الحلو إن ربنا رزقنى بأم ثاني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 02:57 مساءً - أحيا الفنان ” حسن الرداد ” ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” والدة زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لحسن الرداد تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز كتب في تعليقه عليها : ” حظي الحلو إن ربنا رزقنى بأم ثاني .. عمرى ماشفت منك غير كل حب ودائما ابتسامتك على وشك اللى زى القمر ” .

وتابع : ” اشهد بالخير اللى كنتى بتعمليه ومساعدتك ووقوفك جنب ناس كتير قوى ماشاء الله طول الوقت .. وقلبك الطيب اللى كان بيحب كل الناس عشان كدة كل الناس كانت بتعتبرك واحدة من عيلتهم والكل زعل عليكى ” .

وأضاف حسن الرداد : ” كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي وإن شاء الله في الجنة .. أرجو الدعاء لحماتي وأمي الثانية الأستاذة دلال عبد العزيز ” .