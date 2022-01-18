هازال كايا تصدم المتابعين بإطلالتها الجديدة .. وانتقادات من الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 02:57 مساءً - فاجئت النجمة التركية ” هازال كايا ” محبيها ومتابعيها بإطلالتها والنيو لوك الجديد التي قامت به في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل افتتاح فيلمها ” Benden Ne Olur ” وبعد شفائها من فيروس كورونا .

حيث ظهرت هازال كايا في عدد من الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مع لون شعر جديد وهو البرتقالي الفاتح مع مكياجا حادا لعينيها وهو الأمر الذي غير من شكلها كثيرا .

وتعرضت هازال كايا إلى مجموهة من الانتقادات من جانب جمهورها الذين أعربوا عن عدم إعجابهم بإطلالتها الجديدة وطالبوها بالعودة إلى الشعر الغامق .

وردت الفنانة التركية على تلك الانتقادات في مقابلة صحفية أكدت من خلالها على أنها أحبت لون شعرها الجديد كثيرا واعتادت عليه وتحب اللون الفاتح في هذه الفترة مشيرة إلى أنها تتقبل انتقادات الجمهور .