شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تبرز إطلالتها من حفل افتتاح فيلم "أصحاب ولا أعز" على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت النجمة منى زكى إطلالتها في حفل افتتاح فيلم "أصحاب ولا أعز" أحدث إنتاجات Netflix الذي تشارك في بطولته إلى جانب عدد من نجوم الوطن العربي، حيث ارتدت فستانا أسود أنيق من القطيفة ليناسب أجواء الشتاء، ونشرت الصور على حسابها بموقع "انستجرام" ولاقت قبولا كبيرا من متابعيها.

ويعرض فيلم "أصحاب ولا أعز" على "نيتفليكس" بعد غد الخميس الموافق 20 يناير، ويشارك بطولته منى زكى، إياد نصار، عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، والعمل المستوحى من الفيلم الإيطالي perfect strangers، الذى حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة

الفيلم درامى حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

وفى سياق آخر تخوض منى زكى السباق الرمضانى المقبل 2022، بمسلسل "لام شمسية" تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوى، ويشارك في بطولته إياد نصار، أحمد رزق، إسعاد يونس، أسماء جلال، على قاسم، وعدد آخر من الفنانين، ومن إنتاج شركة media hub سعدى – جوهر.



منى زكى



النجمة منى زكى



منى زكى باطلالتها فى افتتاح فيلم اصحاب ولا اعز



النجمة منى زكي