شكرا لقرائتكم خبر عن الفخرانى يكشف لإسعاد يونس سر تمسك دلال عبد العزيز بسبحتها الحمراء 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما ان ظهر الفنان الكبير يحيى الفخرانى في حلقة استضافته مع اسعاد يونس في "صاحبة السعادة"، حتى خطف الأنظار لا بسبب تصريحاته وكاريزمته بحسب، وإنما مع السبحة التي تلازم يده، والتي أعادت للأذهان سبحة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي كانت لا تفارق يدها أبدًا في أي مناسبة ومع أي ظهور لها أثناء استضافتها في البرامج.



سبحة الفخرانى

علاقة سبحة الفخرانى بـ دلال عبد العزيز

وحكاية سبحة دلال عبد العزيز لها علاقة بالفخرانى ذاته، إذ أنها ظلت متمسكة بها قرابة الـ 20 عاما بعد أن قدمت لها كـ هدية في إحدى المناسبات حسب روايتها فى وقت سابق، ولكنها لم تستطيع الظهور بالسبحة الحمراء في البداية لكن عندما استخدمتها بين أحد مشاهد مسلسل "لا" مع النجم يحيى الفخراني وجدت في سبحتها الراحة والمأمن بذكر الله بها، الأمر الذي جعلها تتمسك بها حتى رحيلها، ليظهر الفنان القدير أمس بسبحة هو الآخر يظل متمسك بها طوال الحلقة.



سبحة يحيى الفخرانى

واستعرض النجم يحيى الفخرانى ذكريات زواجه وقصة حبه من لميس جابر، منذ أن كانا زملاء في كلية طب، أثناء حلولهما ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، إذ قال إنهما وبعد عرض لمسرحية حدث خطأ اعتبره جسيما من أحد المشاركين في العرض، لينفعل ويغادر دون تحية الجمهور، قائلاً: "وقتها لميس بالفطرة أغلقت (زرار) جيليه كنت أرتديه، وكان السبب في التدبيسة دي طوال 40 سنة".

وبدأت حلقة برنامج "صاحبة السعادة" التي تذاع على شاشة قناة dmc والتي تستضيف فيها إسعاد يونس الفنان الكبير يحيى الفخرانى وزوجته الكاتبة لميس جابر بمقدمة طويلة من جانب إسعاد يونس وصفته فيه بالممثل العظيم ووصفت زوجته بـ ست البيت، حيث تم تصوير الحلقة في منزلهما، وأكدت إسعاد يونس خلال الحلقة أنها حاولت محاورة الفخرانى وزوجته على مدار 8 سنوات.

وقالت إن عذره الوحيد دائما كان انشغاله بأعمال يصورها، وما إن قال لها تعالى البيت، قررت عمل الحلقة عنده، ليمازحها الفخرانى بقوله: "اسمحيلى حتى لو حبيت أروح التواليت أروح أثناء الحلقة".