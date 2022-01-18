شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر فى عيد ميلاد شقيقتها منى: فخورة بكل ما حققتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة ليلي زاهر، أختها الصغيرة مني زاهر بعيد ميلادها ونشرت مجموعة صور جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت لها من خلال صورهما معلقة "أتذكر اليوم الذي ولدت فيه لأنه أحد أكثر الأيام التي لا تُنسى في حياتي. أنا احبك بشدة أنا فخورة بكل ما أنجزتيه. وسأكون دائما داعمة ومشجعة لكى فى كل خطوة ت ما يكون لديك ظهرك ويشجعك في كل خطوة . عيد ميلاد سعيد يا صغيرتي" .

وكانت الفنانة الشابة ليلي زاهر قد شوقت جمهورها ومتابعيها لعمل فني جديد يجمعها مع النجم حميد الشاعري، حيث نشرت صور تجمعهما داخل الاستديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لتعلن عن قرب صدور عمل يحضران له، وعلقت علي الصور قائلة :"تتوقعوا ماذا.. مع الأول والوحيد الكابو"، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، حيث علق أحدهم قائلا :"في كلام كبير هيحصل"، وقال أخر "شكلها أغنية حلوة".

وكان عرض الفنان أحمد زاهر وابنتاه ملك وليلى زاهر والفنان أحمد فتحى، مسرحية "عائلة لاسعة جدا" فى موسم الرياض، وهى مسرحية اجتماعية كوميدية، من إخراج تامر كرم.

وتعد مسرحية "عائلة لاسعة جدا" بمثابة عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عاما، منذ عرض آخر مسرحياته "ليالى الأزبكية"، عام 2004 والتي تم تقديمها لمدة 4 أشهر متواصلة .

وقال الفنان أحمد زاهر في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: مسرحية "عائلة لاسعة جدا"، هتكون مفاجأة للجمهور وتجمعنى بابنتى ملك وليلى، كما يشارك فيها أيضا الفنان أحمد فتحى.

وتابع أحمد زاهر: أنا سعيد جدا بهذه المسرحية فكنت مشتاق للمسرح، لأننى خريج معهد الفنون المسرحية، وعملت زمان فى عدة أعمال مسرحية منها "ادلعى يا دوسة"، و "ليالى الأزبكية" التى تم عرضها 4 شهور وحققت نجاحا كبيرا".

واستكمل زاهر: "المسرح مجهد ولكن تجربته جميلة واستقبال ردود فعل الجمهور فى نفس الوقت إحساس أجمل، وأنا كنت مشتاق جدًا للمسرح ، وعملت ما يقرب من ألف مسرحية داخل معهد فنون مسرحية وامتحاناتنا كانت عن المسرح، وكمان فكرة المسرحية ووجود ابنتى ملك وليلى فكرة جديدة عجبتنا جدًا وكانت فكرتهم، وهذه المسرحية أول مرة مسرح لهما".